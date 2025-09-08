Силовые структуры
Стало известно о наличии ножа у сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге

Cбежавший из СИЗО в Екатеринбурге террорист может иметь при себе нож
Екатерина Кашурникова
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У сбежавшего из СИЗО-1 в Екатеринбурге Ивана Корюкова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может быть при себе нож. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Предварительно, Корюков находится в поселке Рудный. Его напарника Александра Черепанова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задержали у Медного под Екатеринбургом. Поиски идут восьмой день.

Об их побеге стало известно 1 сентября. Оба пытались сжечь военкомат. По предварительной информации, они выбрались из камеры, взломали чердак в шестом корпусе и ушли по крышам церкви, СИЗО и больницы.

