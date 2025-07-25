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12:04, 25 июля 2025Силовые структуры

Бывший глава российского региона взял десятки миллионов за трудоустройство на госслужбу

Экс-главу Тамбовской области подозревают в получении взятки в 84 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова подозревают в получении взятки в размере 84 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, бывший руководитель «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов попросил Егорова о содействии в трудоустройстве на государственную службу. За это в 2023 году он оплатил 590 тысяч рублей за трехдневное проживание экс-чиновника в элитном отеле на берегу Ялты, купил ему машину RAM 1500 за 11 миллионов рублей, частный дом и внес взнос за ипотеку на квартиру, а также погасил кредит супруги Егорова.

О задержании Егорова сообщалось 24 июля.

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