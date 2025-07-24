Бывшего главу российского региона задержали по уголовной статье

Экс-главу Тамбовской области Егорова задержали по подозрению в получении взятки

Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном и особо крупном размере»). Сейчас с ним проводятся следственные действия. Кроме того, по нескольким его адреса в Москве и Тамбове правоохранители проводят обыски.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге депутат Законодательного собрания Олег Милюта был задержан у здания администрации Колпинского района после того, как он, предположительно, передал деньги.