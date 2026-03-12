Удары ФАБ по пункту ВСУ в приграничном селе попали на видео

Удары ФАБ-250 по ПВД ВСУ в селе Караичное Харьковской области попали на видео

Российские войска сбросили 250-килограммовые фугасные авиабомбы (ФАБ-250) на пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Караичное Харьковской области, расположенное в пяти километрах от границы с Россией. Кадры ударов показал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что пункт принадлежал 57-й отдельной мотопехотной бригаде украинских войск.

На видео попал момент удара по объекту на территории промышленной зоны. На записи видно, как на один из ангаров падают бомбы, после чего последовательно происходит три взрыва.

Ранее стало известно, что российские военные оставили без света части ВСУ под Харьковом. Уточняется, что расчеты БПЛА и артиллерия российской группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 30 антенн связи и усиления сигнала, около 20 спутниковых установок Starlink.