ВС России оставили без связи части ВСУ под Харьковом

Командир Карта: ВС РФ дезорганизовали ВСУ под Харьковом, уничтожены 20 Starlink

Расчеты БПЛА и артиллерия группировки «Север» ВС России смогли за неделю оставить без связи части Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом рассказал командир огневого поражения группировки войск с позывным Карта, его слова приводит ТАСС.

«Уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ за неделю. Также уничтожено более 30 антенн связи и усиления сигнала, около 20 спутниковых установок Starlink, что позволило дезорганизовать работу противника на определенных участках», — уточнил Карта.

Начальник огневого поражения добавил, что российским войскам помогли также погодные условия. Они повлияли на способность обнаруживать пункты управления БПЛА, точки взлета дронов и специальное оборудование противника в Харьковской области.

«Как только цель зафиксирована, по ней наносится массированное огневое поражение включая артиллерийский огонь и ударные беспилотные системы по типу FPV», — заключил российский военнослужащий.

Ранее украинский военный пожаловался на неожиданно выныривающие под Киевом российские дроны. Такие БПЛА, по его словам, невозможно обнаружить локаторами.