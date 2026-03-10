Реклама

Украинский военный пожаловался на неожиданно выныривающие под Киевом российские дроны

Елизаров: Дроны РФ летят на малых высотах, группы ВСУ не успевают реагировать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров в эфире YouTube-канала ProUA пожаловался, что российские дроны летят на малых высотах и неожиданно «выныривают» перед Киевом.

По его словам, после появления у украинских военных дронов-перехватчиков, беспилотники «Герань» начали с больших высот опускаться до 15-20 метров, что не дает возможности обнаружить их на локаторах.

«Соответственно, они проходят, условно говоря, по дорогам и выныривают уже, скажем так, около Киева. И начинается работа. И уже дальше мы не успеваем реагировать», — отметил офицер.

Ранее командир беспилотной роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы Юрий Касьянов рассказал, что российские войска заменили заблокированные терминалы Starlink использованием ретрансляторов для управления беспилотниками «Герань».

