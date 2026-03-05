Реклама

Бывший СССР
15:01, 5 марта 2026Бывший СССР

Российские военные нашли эффективную замену заблокированным Starlink

Украинский командир Касьянов: Российские войска заменили Starlink
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска заменили заблокированные терминалы Starlink использованием ретрансляторов для управления беспилотниками «Герань». Об этом сообщил в Telegram командир беспилотной роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы Юрий Касьянов.

По его словам, российские военные уничтожают с помощью беспилотников с ретрансляторами объекты, расположенные на глубине до сотни километров от линии фронта. Военный подчеркнул, что такая технология использовалась и раньше, но сейчас она стала применяться массово.

Он также раскритиковал «пиар» украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) на фоне ударов Ирана по странам Ближнего Востока. Командир подчеркнул, что российские разведывательные беспилотники постоянно находятся в воздухе, а «Герани» атакуют, пока украинские власти хотят помогать США отражать воздушные атаки.

Касьянов также уточнил, что опыт Украины в сфере ПВО не подходит для ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что если кто-то сбивает ударные дроны при помощи зенитно-ракетных комплексов Patriot, то это происходит не систематично.

