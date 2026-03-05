Украинский командир назвал бесполезным опыт Украины на Ближнем Востоке

Касьянов: Опыт Украины бесполезен на Ближнем Востоке

Опыт Украины в сфере противовоздушной обороны (ПВО) бесполезен на Ближнем Востоке. Об этом заявил командир беспилотной роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы Юрий Касьянов в своем Telegram-канале.

«Я вообще не вижу оснований для пиара нашей системы ПВО на фоне ПВО США и их союзников. Может быть, кто-то где-то действительно сбивает дроны Shahed с помощью Patriot, но это не систематично», — написал Касьянов.

По его словам, в таком случае у США и их союзников в первые дни конфликта закончились бы ракеты к противовоздушным системам.

Ранее американская газета The New York Times (NYT) написала, что использование Ираном недорогих дронов ставит Соединенные Штаты и их союзников в экономически невыгодное положение, когда стоимость защиты многократно превышает цену атаки.