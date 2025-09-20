Пропавшая в Таиланде россиянка была замечена с мужчиной в отеле после исчезновения

Mash: Пропавшая в Таиланде россиянка попала на записи с камер отеля

34-летняя россиянка Эрика Владыко, пропавшая в Таиланде неделю назад, была замечена с мужчиной в отеле после исчезновения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Владыко оставила четырехлетнюю дочь в гостинице в ночь на 13 сентября и поехала в район Сукхувмит, где расположено множество баров. С тех пор женщина не выходила на связь, однако 16 сентября россиянка попала на записи с камер видеонаблюдения в другом отеле, в который заселялась вместе с неизвестным мужчиной.

Спустя сутки она покинула номер, оставив там свои вещи. Полиция пытается установить личность сопровождавшего ее мужчины.

Ранее сообщалось, что Эрику Владыко могли напоить и похитить. Знакомые путешественницы утверждают, что девушка работает риелтором, но любит посещать тусовки.

Об исчезновении Владыко в Бангкоке стало известно 18 сентября. Сообщалось, что она оставила малолетнюю дочь в отеле, доехала на такси до улицы Сукхумвит, после чего перестала выходить на связь.

