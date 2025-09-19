Путешествия
Раскрыта возможная судьба пропавшей в Таиланде россиянки

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Раскрыта возможная судьба пропавшей в Таиланде россиянки — ее могли напоить и похитить. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 34-летнюю Эрику Владыко видели в последний раз на улице Сукхумвит в криминальном арабском районе Бангкока, который известен большим количеством баров и ночных клубов, также там открыто продают запрещенные вещества и предлагают интимные услуги. Эрика — уже третья россиянка, которая исчезла в этой локации.

Знакомые путешественницы утверждают, что девушка работает риелтором, но любит посещать тусовки. Из-за этого ей часто приходилось обращаться к услугам нянь для своей четырехлетней дочери. Она в настоящее время находится в местном приюте, в ближайшее время ее оттуда заберет бабушка. Полиция продолжает поиски ее матери.

Об исчезновении Владыко в Бангкоке стало известно 18 сентября. Сообщалось, что она оставила малолетнюю дочь в отеле, доехала на такси до улицы Сукхумвит, после чего перестала выходить на связь.

