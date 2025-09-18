Россиянка оставила малолетнюю дочь в отеле Таиланда и загадочно исчезла

Shot: Россиянка прилетела с четырехлетней дочерью в Таиланд и пропала без вести

Россиянка прилетела с четырехлетней дочерью в Таиланд и пропала без вести сразу после заселения в отель. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, 12 сентября 34-летняя Эрика Владыко с ребенком поселилась в гостинице Бангкока и загадочно исчезла той же ночью. Известно, что женщина заказала на ресепшене такси с чужого телефона, приехала на улицу Sukhumvit soi, где находятся разные бары, и перестала выходить на связь.

Утром сотрудники отеля обнаружили в номере дочь путешественницы и поместили ее в местный приют. Сейчас несовершеннолетнюю навещает знакомая Владыко, которая обратилась в российское посольство. Она рассказала, что девушка накануне исчезновения вела себя странно: не говорила о целях своего визита, оставила все документы в номере, а в социальных сетях была онлайн до 15 сентября. На данный момент ее телефон выключен.

Родители туристки узнали о ее пропаже 16 сентября. Они вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку и написать заявление в полицию. Уточняется, что женщина родилась в Приморском крае, несколько лет назад переехала на остров Самуй, где сдавала жилье. Также она поддерживала хорошие отношения с отцом ребенка, не имела долгов и плохого окружения.

Ранее российскую путешественницу не пустили в Таиланд и оставили ночевать в «обезьяннике» из-за нехватки денег. Женщина не прошла пограничный контроль Бангкока.