Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:06, 18 сентября 2025Путешествия

Россиянка оставила малолетнюю дочь в отеле Таиланда и загадочно исчезла

Shot: Россиянка прилетела с четырехлетней дочерью в Таиланд и пропала без вести
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россиянка прилетела с четырехлетней дочерью в Таиланд и пропала без вести сразу после заселения в отель. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, 12 сентября 34-летняя Эрика Владыко с ребенком поселилась в гостинице Бангкока и загадочно исчезла той же ночью. Известно, что женщина заказала на ресепшене такси с чужого телефона, приехала на улицу Sukhumvit soi, где находятся разные бары, и перестала выходить на связь.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
Правила въезда в Таиланд в 2025 году: нужна ли россиянам виза
Правила въезда в Таиланд в 2025 году:нужна ли россиянам виза
16 сентября 2025

Утром сотрудники отеля обнаружили в номере дочь путешественницы и поместили ее в местный приют. Сейчас несовершеннолетнюю навещает знакомая Владыко, которая обратилась в российское посольство. Она рассказала, что девушка накануне исчезновения вела себя странно: не говорила о целях своего визита, оставила все документы в номере, а в социальных сетях была онлайн до 15 сентября. На данный момент ее телефон выключен.

Родители туристки узнали о ее пропаже 16 сентября. Они вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку и написать заявление в полицию. Уточняется, что женщина родилась в Приморском крае, несколько лет назад переехала на остров Самуй, где сдавала жилье. Также она поддерживала хорошие отношения с отцом ребенка, не имела долгов и плохого окружения.

Ранее российскую путешественницу не пустили в Таиланд и оставили ночевать в «обезьяннике» из-за нехватки денег. Женщина не прошла пограничный контроль Бангкока.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский нефтехимический комплекс вдали от границы. Там заметили огромный столб дыма и ощутили резкий запах

    Решение Польши закрыть границу с Белоруссией сочли «удушающим» для Европы

    Жестокое преступление произошло в российской семье

    Названы неочевидные тяжелые последствия заболеваний десен

    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой национальной безопасности Украины

    В Москве прошел пик бабьего лета

    На Неделе моды представили сумку в виде пакета сока за 16 тысяч рублей

    В России увидели смысл в заказе дорогих российских микросхем

    Силуанов и Собянин пошутили о производительности труда и бокале вина в обеденный перерыв

    Жена Макрона докажет свой пол в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости