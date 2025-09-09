Путешествия
Россиянку оставили ночевать в обезьяннике Таиланда из-за нехватки денег

Российскую туристку принудительно поместили в гостиницу аэропорта в Таиланде
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российскую путешественницу не пустили в Таиланд и оставили ночевать в обезьяннике из-за нехватки денег. Об этом сообщает туристический портал «ТурДом».

По данным источника, россиянка не прошла пограничный контроль Бангкока из-за того, что у нее не было при себе наличных в размере 20 тысяч бат (52,7 тысячи рублей). Девушку принудительно поместили в гостиницу аэропорта, которая напомнила ей тюрьму: в комнате стояли двухъярусные кровати с грязным бельем. Трое суток проживания в таких условиях обошлись туристке в 2,4 тысячи бат (6,3 тысячи рублей).

На четвертый день пребывания в гостинице российской путешественнице сообщили, что она должна покинуть страну. Уточняется, что гражданка России владеет в Таиланде недвижимостью и имеет разрешение на работу. Требование о предъявлении наличных власти страны выдвигают только при въезде в качестве туриста.

Ранее россиян предупредили о развитии психических расстройств у туристов в Таиланде. По словам российских путешественников, многие приезжают в страну ради запрещенных веществ и сталкиваются с развитием неврологических заболеваний.

