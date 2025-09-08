Россиян предупредили о развитии психических расстройств у туристов в Таиланде

У некоторых туристов в Таиланде развиваются психические расстройства из-за доступности наркотиков в стране, своеобразного климата и обстановки. Об этом путешественники из России Александр и Светлана Шерстобоевы рассказали в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Они предупредили, что в Таиланде многие люди, предрасположенные к неврологическим заболеваниям и расстройствам психики, сталкиваются с их развитием или обострением. По словам Александра и Светланы, многие приезжают в страну ради запрещенных веществ.

«Человек снимает с себя одежду, начинает бегать по улицам, пляжам, выбрасывает документы, пытается сам себя поранить. Его ловят, отвозят в "обезьянник", пока он не придет в нормальное состояние. Надо учитывать, что психические заболевания при назначении уголовной ответственности никакого значения не имеют», — рассказали собеседники газеты.

В случае попадания в больницу с психическим расстройством, люди без страховки могут заплатить много денег. Платным будет и вызов скорой, и посещение врача, и операция.

«Для того чтобы человек пришел в себя, нужны недели. А нахождение в больнице — это очень дорого, примерно 65 тысяч батов (около 200 тысяч рублей) в сутки», — добавил Александр.

Ранее отдыхавший в Таиланде российский турист принял наркотики, напугал местных жителей и попал под арест за небрежное вождение. Он ехал на большой скорости, плохо управляя автомобилем и чудом не врезался в спасательный пост.