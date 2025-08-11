Принявший наркотики россиянин едва не устроил ДТП и попал под арест в Таиланде

Отдыхавший в Таиланде российский турист принял наркотики, напугал местных жителей и попал под арест за небрежное вождение. Об этом сообщает издание The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел 10 августа в 04:00 утра. Спасатели из фонда Sawang Boriboon Thammasathan Foundation на контрольно-пропускном пункте Наклуа в Паттайе обратились в полицию из-за россиянина, который едва не устроил ДТП на черном седане MG. Он ехал на большой скорости, плохо управляя автомобилем, и чудом не врезался в спасательный пост.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину на заправке, где он признался, что принял наркотики и алкоголь. Россиянин также извинился перед сотрудниками службы спасения, используя традиционный тайский жест «вай». Полиция Бангламунга задержала путешественника для проведения тестов и дальнейшего расследования дела.

