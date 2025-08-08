Путешествия
Российский турист отправился в Таиланд, заснул на лавочке и был ограблен трансгендером

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Российский турист был ограблен трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на отдыхе в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, пьяный 54-летний россиянин заснул на лавочке у обочины дороги в Паттайе. При нем была золотая цепочка и кольцо с бриллиантом. В это время мимо на мопеде проезжал трансгендерный мужчина, который остановился и подошел к туристу для знакомства.

На опубликованных в сети кадрах злоумышленник останавливает транспорт напротив путешественника в зеленой футболке. Затем подходит, присаживается рядом с ним и грабит его.

После инцидента россиянин обратился в полицию. Полиция опознала вора по камерам видеонаблюдения и провела обыски в его доме. В бархатном комбинезоне подозреваемого, который тот надевал в вечер ограбления, нашли несколько украшений туриста. Остальные ювелирные изделия вор успел сдать в ломбард. Вскоре грабитель предстанет перед судом.

Ранее отдыхающих на популярном курорте Азии туристов предупредили о нападении банды уличных проституток-трансгендеров. Уточнялось, что местная полиция столкнулась с ростом числа соответствующих жалоб.

