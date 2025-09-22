Бросившая ребенка в Таиланде россиянка нашлась спустя неделю и снова пропала

Mash: Бросившая ребенка в Таиланде россиянка Владыко снова пропала из отеля

Россиянка Эрика Владыко, бросившая 4-летнего ребенка в отеле Таиланда, нашлась спустя неделю, но вскоре снова пропала из отеля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что ее обнаружили в хостеле Бангкока 21 сентября, а 22-го числа она уехала в неизвестном направлении, даже не навестив дочь.

Сотрудники отеля, в котором 34-летняя россиянка изначально проживала, рассказали, что она не появлялась пьяной или под воздействием запрещенных веществ. Кроме того, гостей в номер туристка не водила.

Об исчезновении Владыко в Бангкоке стало известно 18 сентября. Сообщалось, что она оставила малолетнюю дочь в отеле, доехала на такси до улицы Сукхумвит в криминальном районе, после чего перестала выходить на связь. Ребенка определили в местный приют. Через восемь дней Владыко нашли в местном хостеле.