15:29, 21 сентября 2025

Оставившая дочь и исчезнувшая в Таиланде россиянка нашлась

Shot: Оставившую дочь и пропавшую в Таиланде россиянку нашли в Бангкоке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Оставившую четырехлетнюю дочь в одном из отелей Таиланда и пропавшую после этого россиянку Эрику Владыко нашли в хостеле в Бангкоке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Найдена пропавшая в Таиланде россиянка. Эрику Владыко обнаружили в хостеле в Бангкоке. Восемь дней назад она бросила четырехлетнюю спящую дочку одну в отеле и уехала в злачный бар с европейцем», — говорится в сообщении.

По данным канала, ее узнали сотрудники хостела, после чего позвонили в российское консульство. Отмечается, что сотрудник диппредставительства поговорил с россиянкой, однако та не смогла объяснить свои действия.

Отмечается, что ребенка передали в детдом сотрудники отеля, нашедшие ее после исчезновения матери. Затем за девочкой приехали ее бабушка и дедушка.

Ранее стало известно, что Эрика Владыко попала на записи камер видеонаблюдения с неизвестным мужчиной. Предполагается, что он может быть гражданином одной из европейских стран.

