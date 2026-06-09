Рыбников высказался о нейросетях в музыке

Композитор Алексей Рыбников назвал неживым созданное нейросетями творчество

Народный артист России Алексей Рыбников поделился своим мнением об использовании искусственного интеллекта (ИИ) при создании музыкальных композиций. Об этом он рассказал в интервью НСН.

Художественный руководитель Центра исполнительских искусств (ЦИИ) высказался о взаимодействии с искусственным интеллектом при работе над музыкой к новой версии фильма «Буратино».

«Я считаю, что можно использовать ИИ для получения справочного материала, но доверять ему нельзя. Мы сейчас практически не пользуемся ИИ. Все это получается немножко мертвое», — сообщил Рыбников журналистам.

Ранее лидер культовой рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов высказал свое мнение о песнях, созданных с использованием искусственного интеллекта. Артист заявил, что нейросети в музыке — игрушка, которая вскоре всем надоест.