Украинскому боксеру Усику разрешили провести еще один бой

IBF санкционировала бой между Усиком и Верхувеном, он пройдет 23 мая в Египте

Украинскому боксеру Александру Усику разрешили провести еще один бой. Об этом сообщает On The Record Boxing.

Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала бой между Усиком и голландским кикбоксером Рико Верхувеном, он пройдет 23 мая в Египте. Спортсмены проведут поединок на территории комплекса пирамид в Гизе. В рамках этого боя 39-летний Усик будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В случае поражения пояс станет вакантным.

Усик владеет поясами чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBF. В ноябре спортсмен отказался от пояса по версии WBO и, таким образом, перестал быть абсолютным чемпионом мира. На профессиональном ринге Усик провел 24 матча, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 15 побед нокаутом.

36-летний Верхувен провел один поединок на профессиональном ринге, одержав победу нокаутом. До этого он выступал в кикбоксинге. Более 11 лет он являлся чемпионом мира по версии организации Glory.

Ранее Усик высказался о будущем сопернике. «Я искренне уважаю людей, которые достигают самой вершины в своем виде спорта. Рико — один из них: мощный атлет и выдающийся чемпион», — сказал украинский боксер.