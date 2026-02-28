Усик оценил своего будущего соперника

Украинский боксер Усик высоко оценил будущего соперника — голландца Верхувена

Украинский боксер Александр Усик высоко оценил своего будущего соперника — голландца Рико Верхувена. Его слова приводит Ring Magazine.

«Я искренне уважаю людей, которые достигают самой вершины в своем виде спорта. Рико — один из них: мощный атлет и выдающийся чемпион», — сказал 39-летний Усик.

Также он добавил, что, по его мнению, в мире бокса «грядет большой вечер». «Я уважаю его путь — он настоящий король кикбоксинга. Но это бокс — другая игра, со своими правилами и своими королями», — подчеркнул Усик.

Ранее стало известно, что бой между Усиком и Верхувеном за пояс чемпиона мира по версии WBC пройдет 23 мая. Поединок состоится в Египте, у пирамид Гизы.

Усик владеет поясами чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBF. В ноябре спортсмен отказался от пояса по версии WBO и, таким образом, перестал быть абсолютным чемпионом мира. На профессиональном ринге Усик провел 24 матча, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 15 побед нокаутом.

36-летний Верхувен провел один поединок на профессиональном ринге, одержав победу нокаутом. До этого он выступал в кикбоксинге. Более 11 лет он являлся чемпионом мира по версии организации Glory.