08:03, 28 февраля 2026Спорт

Определился следующий соперник украинского боксера Усика

Украинский боксер Усик сразится за пояс чемпиона WBC с голландцем Верхувеном
Владислав Уткин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Определился следующий соперник украинского боксера Александра Усика. Об этом сообщает The Ring.

Усик сразится за пояс чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе с голландцем Рико Верхувеном. Поединок пройдет 23 мая в Египте, у пирамид Гизы.

Украинскому боксеру 39 лет. В настоящий момент он владеет поясами чемпиона мира WBA, WBC и WBF. В ноябре спортсмен отказался от пояса по версии WBO и, таким образом, он перестал быть абсолютным чемпионом мира. На профессиональном ринге Усик провел 24 матча, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 15 побед нокаутом.

36-летний Верхувен провел один поединок на профессиональном ринге, одержав победу нокаутом. До этого он выступал в кикбоксинге. Более 11 лет он являлся чемпионом мира по версии организации Glory.

