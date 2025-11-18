Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
04:33, 18 ноября 2025Спорт

Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира

Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира по версии WBO
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинец отказался от звания абсолютного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе. Об этом сообщила организация на своей странице в социальной сети X.

«WBO получила официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего пояса в тяжелом весе. (...) Усик решил отказаться от этого титула», — говорится в сообщении.

В июле 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Зеленского предупредили о последствиях коррупционного скандала

    Российский штурмовик трижды пережил атаку тяжелого БПЛА ВСУ

    Скорость интернета можно будет измерить на «Госуслугах»

    Две страны захотели обрести полную независимость от российского ядерного топлива

    Раскрыты подробности об отступлении ВСУ в Запорожской области

    Телеведущая отметила 55-летие в платье с экстремальным разрезом

    Мужчинам раскрыли неочевидный плюс регулярного секса

    Трамп назвал себя постоянным клиентом фастфуда

    Зеленскому отказали в регистрации товарного знака в западной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости