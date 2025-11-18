Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира

Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира по версии WBO

Украинец отказался от звания абсолютного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе. Об этом сообщила организация на своей странице в социальной сети X.

«WBO получила официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего пояса в тяжелом весе. (...) Усик решил отказаться от этого титула», — говорится в сообщении.

В июле 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.