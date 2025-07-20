Усик нокаутировал Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Усик нокаутировал соперника в пятом раунде, попав в голову левым хуком. Бой проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне.

38-летний Александр Усик — единственный боксер-тяжеловес, который дважды стал абсолютным чемпионом мира, собрав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). В его карьере 24 победы (из них 15 нокаутом) и ни одного поражения.

