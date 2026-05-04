15:55, 4 мая 2026

Россиян предупредили о незаконных действиях таксистов

Юрист Тарновский: Таксист не имеет права высаживать пассажира в пути
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Водитель такси не имеет права высаживать пассажира из машины во время поездки. Об этом рассказал юрист Никита Тарновский в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, при заключении договора перевозки водитель обязуется доставить пассажира до пункта назначения. Односторонний отказ недопустим, даже если пассажир делает водителю различные замечания в пути. Кроме того, высадка человека на проезжей части в непредназначенном для этого месте является прямым нарушением ПДД.

Пассажирам, попавшим в такую ситуацию, Тарновский рекомендовал зафиксировать инцидент. Для этого следует сделать скриншот геолокации с картами, сфотографировать место высадки и автомобиль таксиста с номером, а также заснять погодные условия и записать контакты свидетелей. Стоит сохранить чеки за повторную поездку — они подтвердят убытки.

«Идеальный вариант — подавать иск солидарно к водителю и агрегатору. Судебная практика уже знает случаи, когда перевозчиком признавали именно сервис заказа», — отметил юрист.

Ранее бизнесмен Илон Маск анонсировал старт выпуска роботизированных такси Cybercab, созданных компанией Tesla.

