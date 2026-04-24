Маск объявил о запуске производства роботизированных такси

Маск сообщил о начале производства роботизированных такси Cybercab от Tesla

Богатейший житель планеты Илон Маск объявил о старте выпуска роботизированных такси Cybercab, созданных принадлежащей ему компанией Tesla. Информацией он поделился в своем микроблоге в X.

«Cybercab начала производство», — написал миллиардер.

Маск представил роботизированное такси Cybercab в октябре 2024 года. На презентации он сообщил, что у новых автомобилей нет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в десять раз легче, чем на обычной машине.

По данным СМИ, на фоне неудач прошлого года, связанных в том числе с ситуацией вокруг пошлин и политическими проблемами главы компании, Tesla нуждается в успешном запуске Cybercab для улучшения положения корпорации.

На положение Tesla влияет и жесткая конкуренция на китайском рынке электрокаров. На проходящем в эти дне пекинском автосалоне был представлен беспилотный вэн, который позиционируется как прямой конкурент Cybercub. Прототип роботакси, по заявлениям производителей, способен самостоятельно проходить автоматические пункты взимания платы и прокладывать маршруты на дорогах, где нет разметки.