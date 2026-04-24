Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
12:27, 24 апреля 2026

Маск объявил о запуске производства роботизированных такси

Дмитрий Воронин

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Богатейший житель планеты Илон Маск объявил о старте выпуска роботизированных такси Cybercab, созданных принадлежащей ему компанией Tesla. Информацией он поделился в своем микроблоге в X.

«Cybercab начала производство», — написал миллиардер.

Маск представил роботизированное такси Cybercab в октябре 2024 года. На презентации он сообщил, что у новых автомобилей нет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в десять раз легче, чем на обычной машине.

По данным СМИ, на фоне неудач прошлого года, связанных в том числе с ситуацией вокруг пошлин и политическими проблемами главы компании, Tesla нуждается в успешном запуске Cybercab для улучшения положения корпорации.

На положение Tesla влияет и жесткая конкуренция на китайском рынке электрокаров. На проходящем в эти дне пекинском автосалоне был представлен беспилотный вэн, который позиционируется как прямой конкурент Cybercub. Прототип роботакси, по заявлениям производителей, способен самостоятельно проходить автоматические пункты взимания платы и прокладывать маршруты на дорогах, где нет разметки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok