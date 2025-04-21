Роботакси назвали спасением для Tesla

Fortune: Успешный запуск роботакси может спасти положение Tesla

Успешный выпуск роботизированного такси должен улучшить положение корпорации Tesla. Об этом сообщает издание Fortune.

Авторы медиа напомнили, что ранее глава Tesla Илон Маск называл 2025 год самым важным для его компании. Однако высокие американские пошлины, яростная конкуренция на китайском рынке электрокаров и отзыв почти всех электропикапов Cybertruck нанесли корпорации вред. По мнению аналитиков, компания отчаянно нуждается в успешном запуске роботакси.

«Если Tesla сможет выиграть гонку по разработке технологии беспилотных автомобилей для массового рынка, ни одна из других проблем не будет иметь значения», — отметили журналисты. В этой связи они назвали успешный запуск технологии роботакси, который запланирован на 2025-й, спасением для фирмы Маска.

Однако авторы заметили, что не знают, насколько Tesla готова к запуску полноценных автономных такси на городских дорогах. Они отметили, что все испытания технологии проводились с использованием систем второго уровня автономности, то есть когда за рулем машины-робота находился оператор. Для сравнения, конкурент Tesla Waymo тестирует свои роботакси с системами четвертого уровня автономности.

В заключение специалисты подчеркнули, что Tesla не должна долго откладывать запуск. «Если июнь станет августом, а август станет октябрем, это будет очень, очень плохо», — процитировали они аналитика Wedbush Дэна Айвса.

Ранее авторы Reuters отметили, что торговая война с Китаем нарушила планы Tesla по выпуску роботакси Cybercab. Заградительные пошлины на товары из Китая и торговая война с Евросоюзом стали первым расколом между Маском и Трампом.