Пошлины Трампа стали ударом по главным планам Tesla

Reuters: Торговая война с Китаем нарушила планы Tesla по выпуску Cybercab и Semi

Американский автопроизводитель Tesla столкнулся с невозможностью запустить производство электрогрузовиков Cybercab и Semi в США в обещанные сроки из-за действий президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает Reuters.

Глава компании Илон Маск в последний год стал главным сторонником республиканца среди бизнесменов, но, по всей видимости, оказался не готов к исполнению его обещаний по поводу торговой войны с Китаем.

Решение Трампа ввести на импортируемые из Китая товары пошлины в размере 34 процентов еще не было критичным для Tesla, компания готова была понести определенные расходы. Но когда после ответных шагов Пекина совокупные тарифы взлетели до 145 процентов, автопроизводителю пришлось отступить.

Маск в разговорах с инвесторами называл электрогрузовики важнейшими инновациями, которые дадут компании новые импульсы для роста. Предполагалось, что в ближайшие месяцы Tesla начнет получать компоненты из Китая, в октябре стартует пробное производство, а уже в 2026 году модели выйдут на рынок. Теперь все процессы сдвигаются на неопределенный срок.

В последние два года Tesla пытается увеличить долю деталей, поставляемых из Северной Америки, но полностью обойтись без импорта из Китая не в состоянии.

Заградительные пошлины на товары из Китая и торговая война с Евросоюзом стали первым расколом между Маском и Трампом. Бизнесмен позволил себе публично критиковать решения политика, хотя и не касался его личности, ограничиваясь нападками на советников.

Вскоре после этого Трамп заявил, что Маск ему не нужен, хотя и нравится, а автомобиль Tesla он купил просто так и теперь дает покататься на нем людям из своего окружения. Впрочем, президент по-прежнему не допускает критики в адрес самого миллиардера.