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18:07, 8 апреля 2025Мир

Маск назвал советника Трампа идиотом

Маск назвал идиотом советника Трампа по торговле и производству
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Nathan Howard / Reuters

Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE), миллиардер Илон Маск назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро идиотом. Об этом он написал в соцсети X.

«Наварро действительно идиот. То, что он говорит, является очевидной ложью. Доля американских компонентов в автомобилях Tesla самая большая на рынке. Наварро глупее, чем мешок с кирпичами», — заявил Маск.

Таким образом миллиардер прокомментировал утверждение Наварро о том, что компания Tesla, принадлежащая Маску, закупает значительную часть комплектующих для электромобилей у зарубежных поставщиков.

Спустя некоторое время Маск опубликовал еще один пост, в котором оскорбительно назвал Наварро «Питером Ретардо» (от англ. retarded — умственно отсталый — прим. «Ленты.ру»).

Ранее стало известно, что Маск обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть введенные им пошлины. В результате падения акций Tesla в последние месяцы состояние Маска опустилось ниже 300 миллиардов долларов.

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