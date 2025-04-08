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04:52, 8 апреля 2025Мир

Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины

WP: Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины на импорт из ряда стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины на импорт из ряда стран. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на два источника.

Сообщается, что когда на выходных Маск раскритиковал советника президента США по торговле Питера Наварро за агрессивный план пошлин, он лично обратился к Трампу. Однако разговор не увенчался успехом, поскольку американский лидер пригрозил 50-процентными пошлинами на импорт из Китая.

Ранее Трамп объяснил, что введение торговых пошлин позволит США начать выплачивать внешний долг. Он также допустил, что пошлины могут стать постоянными.

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