Трамп подтвердил планы ввести новые пошлины на поставки из Китая

Трамп: Если КНР не отменит повышение тарифов до 8 апреля, США повысят пошлины

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на поставки из Китая в размере еще 50 процентов, пишет ТАСС.

Он пригрозил принять меры, если КНР не отменит свои ответные тарифы к полудню 8 апреля (в Москве в это время будет 19:00 вторника).

«Если этот тариф не будет отменен завтра в 12 часов, то мы введем пошлину в 50 процентов сверх тех тарифов, которые уже установили», — подчеркнул он.

Ранее Трамп поставил ультиматум: Китай должен отказаться от введенных им 34-процентных тарифов.