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23:05, 7 апреля 2025Мир

Трамп допустил введение пошлин на постоянной основе

Трамп: Американские пошлины планируются как постоянные
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Объявленные Вашингтоном дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос журналистов о возможных договоренностях в тарифной политике. «Пошлины могут быть постоянными, но мы можем и вести переговоры», — допустил глава государства.

Ранее стало известно, что США планируют ввести пошлины на все импортные товары. Базовая пошлина составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза подорожают на 20 процентов.

В Европейской комиссии (ЕК) выступили с призывом об ответных пошлинах на некоторые американские товары в размере 25 процентов.

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