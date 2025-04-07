Трамп допустил введение пошлин на постоянной основе

Объявленные Вашингтоном дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
Он ответил на вопрос журналистов о возможных договоренностях в тарифной политике. «Пошлины могут быть постоянными, но мы можем и вести переговоры», — допустил глава государства.
Ранее стало известно, что США планируют ввести пошлины на все импортные товары. Базовая пошлина составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза подорожают на 20 процентов.
В Европейской комиссии (ЕК) выступили с призывом об ответных пошлинах на некоторые американские товары в размере 25 процентов.