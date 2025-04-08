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23:06, 7 апреля 2025Мир

Трамп объяснил необходимость введения пошлин

Трамп объяснил, что введенные пошлины позволят США выплатить внешний долг
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп высказался о введении пошлин, объяснив, что сейчас они необходимы стране. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер пояснил, что внешний долг стал «большим фактором» в стране. Пошлины же позволят его погасить. «С пошлинами и другими вещами мы станем выплачивать долг», — подчеркнул президент.

Трамп не стал уточнять, что он имеет в виду под «другими вещами».

Ранее президент США подтвердил намерение ввести пошлины на поставки из Китая в размере еще 50 процентов.

Еврокомиссия в свою очередь предложила ввести ответные пошлины в размере 25 процентов на товары из США. Часть из них может вступить в силу уже 16 мая.

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