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10:07, 8 апреля 2025Экономика

Состояние Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов

Bloomberg: Состояние Маска упало ниже 300 миллиардов долларов из-за Tesla
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Падение акций американского автопроизводителя Tesla в последние месяцы привело к тому, что состояние основателя и гендиректора компании Илона Маска опустилось ниже 300 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В общей сложности с начала года бизнесмен потерял 134,7 миллиарда долларов, что стало шестой по величине потерей среди богатейших людей мира.

Такая динамика стала следствием полного разворота общественного мнения в отношении миллиардера. После победы на выборах президента США Дональда Трампа состояние Маска взлетело до максимума, но дальнейшая активность обоих сделала гендиректора Tesla мишенью для критики и обрушила продажи электромобилей компании.

С декабрьских максимумов капитализация Tesla упала в два раза. Владельцы и продавцы электромобилей бренда сталкиваются с вандализмом в их отношении, а продажи компании падают. Отчет по итогам первого квартала оказался хуже самых негативных прогнозов аналитиков, что прямо связывают с политической активностью Маска.

Новой проблемой для бизнесмена может стать назревающий конфликт с Трампом, поскольку они расходятся в вопросе пошлин на импорт. Если президент США горячо отстаивает их необходимость, то Маск все активнее критикует такое решение и уже вступил в публичную полемику с советником Трампа Питер Наварро.

Накануне акции Tesla опускались до 215 долларов, хотя три недели назад министр торговли США Говард Лютник утверждал, что представить их падение ниже 235 долларов невозможно. К концу торговой сессии бумага скорректировалась до 233 долларов.

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