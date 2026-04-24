Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:24, 24 апреля 2026Авто

В Китае показали очередного «убийцу» Tesla

На автосалоне в Пекине представили беспилотный вэн Eva Cab
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

На автосалоне, который в эти дни проходит в Пекине, представили беспилотный вэн, который позиционируется как прямой конкурент Cybercub от Tesla. Он называется Eva Cab, передает корреспондент «Ленты.ру».

Прототип роботакси, по заявлениям производителей, способен самостоятельно проходить автоматические пункты взимания платы и прокладывать маршруты на дорогах, где нет разметки. Машина оснащена 43 сенсорами. Ее создатели утверждают, что электроника беспилотника способна принимать решения втрое быстрее человека за рулем.

Руля у вэна нет, как и многих других привычных органов управления. Серийное производство версии, разработанной совместно с компанией Caocao Mobility, запланировано на 2027 год. Более расширенные технические характеристики пока не разглашаются.

В свою очередь, Tesla тоже презентовала новинку. Речь идет о Tesla Cybercab с идентификатором VIN Zero. Электромобиль без руля и педалей может самостоятельно добираться с завода до стоянки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok