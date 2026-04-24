В Китае показали очередного «убийцу» Tesla

На автосалоне, который в эти дни проходит в Пекине, представили беспилотный вэн, который позиционируется как прямой конкурент Cybercub от Tesla. Он называется Eva Cab, передает корреспондент «Ленты.ру».

Прототип роботакси, по заявлениям производителей, способен самостоятельно проходить автоматические пункты взимания платы и прокладывать маршруты на дорогах, где нет разметки. Машина оснащена 43 сенсорами. Ее создатели утверждают, что электроника беспилотника способна принимать решения втрое быстрее человека за рулем.

Руля у вэна нет, как и многих других привычных органов управления. Серийное производство версии, разработанной совместно с компанией Caocao Mobility, запланировано на 2027 год. Более расширенные технические характеристики пока не разглашаются.

В свою очередь, Tesla тоже презентовала новинку. Речь идет о Tesla Cybercab с идентификатором VIN Zero. Электромобиль без руля и педалей может самостоятельно добираться с завода до стоянки.