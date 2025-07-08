Популярную российскую стримершу обокрали в Европе

У стримерши Генсухи украли телефон в аэропорту Барселоны

Популярную российскую стримершу Наталью Бердникову, известную как Генсуха (Gensyxa), обокрали в Европе. Об этом сообщает Telegram-канал OKB News.

Стримерша уснула в аэропорту испанской Барселоны, и у нее вытащили телефон. Уточняется, что полиция вскоре вернула Бердниковой ее гаджет.

Ранее сообщалось, что Генсухе одобрили визу в США. Стримерша отметила, что получила документ с первого раза.

Перед этим Бердникова раскрыла, что стабильно зарабатывает от пяти миллионов рублей в месяц. При этом она добавила, что из-за популярности часто переживает за свою безопасность.

Gensyxa родом из Ижевска. В 2013 году она начала вести свой канал на YouTube, но впоследствии стала больше внимания уделять трансляциям на стриминговом сервисе Twitch. Сегодня на этой платформе на стримершу подписано 1,7 миллиона пользователей.