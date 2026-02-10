Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Путешествия
13:04, 10 февраля 2026Путешествия

Отдыхавшие в Венеции туристы оказались в воде из-за неуправляемого парома

Неисправный паром Alilaguna опрокинул гондолу с туристами в Венеции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Неисправный паром опрокинул гондолу с туристами в Венеции и попал на видео. Об этом сообщило издание Euro Weekly News.

Инцидент произошел 8 февраля на Гранд-канале. Речной автобус Alilaguna, выполняющий рейсы от аэропорта Марко Поло, не сумел переключить передачи и стал неуправляемым. Видеокамеры зафиксировлаи, что водный транспорт задел арку моста Риальто, прежде чем врезаться в пирс Фондако-деи-Тедески. Затем судно на большой скорости врезалось в туристические лодки. В итоге гондольер и отдыхавшие туристы оказались в воде.

Как получить туристическую визу в 2026 году? Страны, сроки и особенности оформления
5 декабря 2025
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
15 августа 2024

Речной трамвай продолжил движение и остановился только после того, как врезался в здание Рио-делле-Посте. При этом спасатели вытащили из воды девять человек. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что российская путешественница не выжила при крушении катера в Таиланде. На борту туристического катера находились 52 туриста и 3 члена экипажа.

