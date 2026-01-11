Россиянка погибла в Таиланде при крушении катера

Thairath: Россиянка погибла при столкновении катера с траулером в Таиланде

В Таиланде у острова Ко Кай рыболовный траулер Pichai Samut протаранил катер с туристами Korawich Marine. Как сообщает Thairath, жертвой крушения стала 18-летняя россиянка Елизавета Старых.

Авария произошла 11 января около 8 часов утра. На борту туристического катера находились 52 туриста и 3 члена экипажа. Из-за сильного удара нос катера был уничтожен, судно ушло под воду, и 55 человек оказались в море. Пострадавших из воды вытащили спасатели. Травмы различной степени тяжести получили 22 туриста, один из них находится в тяжелом состоянии.

Россиянку после аварии доставили в местную больницу, однако травмы, которые она получила, оказались несовместимы с жизнью. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. До этого суда этой туристической компании уже попадали в аварии на Пхукете: один допустил столкновение с судном, другой сгорел.

Ранее в Таиланде турист из России пошел на прогулку и захотел подняться к храму Тхам Та Пан, расположенному в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда он потерял сознание и не выжил.