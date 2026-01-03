Реклама

Российский турист погиб во время прогулки в Таиланде

Российский турист умер в Таиланде во время восхождения к храму Тхам Та Пан
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Таиланде турист из России пошел на прогулку и захотел подняться к храму Тхам Та Пан, расположенному в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда он потерял сознание и скончался до прибытия медиков, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как стало известно, все произошло 2 января. Тогда в ведомство поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина потерял сознание на пути к храму. Была организована спасательная операция. Когда медики прибыли на место происшествия, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Тело погибшего доставили в больницу, чтобы провести вскрытие. По предварительным данным, причиной смерти мог стать тепловой удар.

Ранее сообщалось, что 34-летний немецкий турист решил покататься на лыжах в горах Европы и погиб на глазах у жены.

