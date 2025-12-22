Реклама

20:59, 22 декабря 2025Путешествия

Турист решил покататься на лыжах в Европе и не выжил на глазах жены

Daily Mail: В горах Черногории турист не выжил из-за сломанного подъемника
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Golubov.Ivana / Shutterstock / Fotodom

34-летний немецкий турист решил покататься на лыжах в горах Европы и погиб на глазах у жены. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на курорте Жабляк в Черногории. Немец вместе с возлюбленной поднимался на склон на канатке, но его кресло внезапно отделилось от сиденья супруги и резко двинулось назад. Он на скорости въехал в туристов, которые ехали позади. В результате выжить ему не удалось.

Из-за поломки подъемник был остановлен на несколько часов. Полиция провела расследование и только после этого спустила всех туристов вниз, в том числе и жену немца. Уже на следующий день канатка вернулась к работе.

Ранее группа лыжников оказалась погребена под снегом из-за лавины на горнолыжном курорте в Австрии. Трагический случай произошел утром 27 ноября на леднике Штубай в Тироле.

