Турист решил покататься на лыжах в Европе и не выжил на глазах жены

Daily Mail: В горах Черногории турист не выжил из-за сломанного подъемника

34-летний немецкий турист решил покататься на лыжах в горах Европы и погиб на глазах у жены. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на курорте Жабляк в Черногории. Немец вместе с возлюбленной поднимался на склон на канатке, но его кресло внезапно отделилось от сиденья супруги и резко двинулось назад. Он на скорости въехал в туристов, которые ехали позади. В результате выжить ему не удалось.

Из-за поломки подъемник был остановлен на несколько часов. Полиция провела расследование и только после этого спустила всех туристов вниз, в том числе и жену немца. Уже на следующий день канатка вернулась к работе.

Ранее группа лыжников оказалась погребена под снегом из-за лавины на горнолыжном курорте в Австрии. Трагический случай произошел утром 27 ноября на леднике Штубай в Тироле.

