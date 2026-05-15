17:33, 15 мая 2026

Женщин призвали обратить внимание на неочевидный симптом рака

Врач Амир Хан: Боль в животе может указывать на рак яичников
Екатерина Улитина

Фото: beton studio / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Амир Хан призвал не игнорировать вздутие живота, если оно сохраняется более трех недель. Обратить внимание на этот неочевидный симптом проблем со здоровьем он посоветовал в эфире своего подкаста, пишет Daily Mirror.

По словам специалиста, сохраняющаяся неделями боль в животе может указывать на рак яичников. Врач подчеркнул, что заболевание часто не имеет специфических признаков, поэтому многие женщины не обращают на них внимания, списывая вздутие и дискомфорт на питание и проблемы с пищеварением.

Хан подчеркнул, что особенно внимательно к таким изменениям нужно относиться женщинам старше 35-40 лет. Он также напомнил, что к тревожным симптомам рака яичников относятся боли внизу живота, быстрое чувство насыщения, потеря аппетита и частые позывы к мочеиспусканию.

Ранее онколог Владимир Ивашков призвал россиян отказаться от разрушительных привычек по утрам. В первую очередь он посоветовал не пить кофе и лекарственные препараты натощак.

