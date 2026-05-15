Женщин призвали обратить внимание на неочевидный симптом рака

Врач Амир Хан: Боль в животе может указывать на рак яичников

Врач общей практики Амир Хан призвал не игнорировать вздутие живота, если оно сохраняется более трех недель. Обратить внимание на этот неочевидный симптом проблем со здоровьем он посоветовал в эфире своего подкаста, пишет Daily Mirror.

По словам специалиста, сохраняющаяся неделями боль в животе может указывать на рак яичников. Врач подчеркнул, что заболевание часто не имеет специфических признаков, поэтому многие женщины не обращают на них внимания, списывая вздутие и дискомфорт на питание и проблемы с пищеварением.

Хан подчеркнул, что особенно внимательно к таким изменениям нужно относиться женщинам старше 35-40 лет. Он также напомнил, что к тревожным симптомам рака яичников относятся боли внизу живота, быстрое чувство насыщения, потеря аппетита и частые позывы к мочеиспусканию.

