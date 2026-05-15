Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:31, 15 мая 2026Забота о себе

Онколог призвал отказаться от трех разрушительных утренних привычек

Онколог Ивашков предупредил о тревожности из-за кофе натощак
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: René Porter / Unsplash

Онколог Владимир Ивашков призвал россиян отказаться от трех утренних привычек, поскольку они оказывают разрушительное влияние на здоровье. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Во-первых, Ивашков посоветовал не пить кофе натощак. Дело в том, что этот напиток провоцирует подъем уровня кортизола в крови, который и так повышен по утрам. В результате у человека могут возникнуть тревожность и раздражительность, предупредил доктор.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Во-вторых, Ивашков призвал отказаться от приема натощак лекарств, а особенно нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и аспирин. Он подчеркнул, что из-за этой привычки повышается риск развития язвы желудка.

В-третьих, вредны по утрам и интенсивные тренировки, добавил Ивашков. «Исследования показывают: производительность при тренировках натощак снижается на 10-20 процентов, а восстановление хуже. Легкая прогулка — окей. Тяжелая нагрузка — нет. За 1-1,5 часа до тренировки съешьте что-то легкое с белком и углеводами», — написал он.

Ранее онколог Вишвдип Диллон рассказал, какие привычки вызывают рак. Он утверждает, что риск развития злокачественных новообразований повышается при употреблении алкоголя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Страшное горе». Украина нанесла смертельный удар по одному из древнейших городов России. Что известно о последствиях атаки?

    Трамп оценил внешность и характер Си Цзиньпина

    Российская аспирантка накачала пациента кардиоцентра аналогом виагры и увела его из семьи

    Раскрыто состояние пострадавших при масштабной атаке ВСУ на столицу российского региона

    Следователи назвали число уголовных дел против украинских военных

    Россия и Япония обсудили прямое авиасообщение

    Онколог призвал отказаться от трех разрушительных утренних привычек

    Племянника актрисы Варнавы наказали из-за 87-летней женщины

    Россиянин в социальных сетях развращал малолетних девочек

    Цена золота опустилась ниже 4600 долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok