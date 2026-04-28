Онколог призвал отказаться от трех вызывающих рак привычек

Онколог Диллон: Любовь к спиртному может привести к раку полости рта и печени

Американский онколог Вишвдип Диллон призвал отказаться от трех привычек, связанных с развитием рака. Рекомендациями он поделился с изданием Eating Well.

Прежде всего Диллон отметил, что риск развития онкологических заболеваний повышает употребление алкоголя. По его словам, чаще всего спиртное провоцирует рак полости рта, горла, голосовых связок, пищевода, печени, молочной железы и толстой кишки.

Вторым фактором риска он назвал отсутствие физической активности. Малоподвижный образ жизни связан с повышенным риском развития рака толстой кишки, молочной железы, эндометрия и пищевода, отметил доктор.

Еще одной вредной привычкой, провоцирующей рак, онколог считает регулярное употребление переработанного мяса — копченых, соленых, вяленых, консервированных продуктов. По словам Диллона, в рационе питания должна преобладать не мясная продукция повышенной степени переработки, а богатые клетчаткой продукты растительного происхождения и белок.

Ранее врач-онколог Уильям Ли назвал четыре продукта для профилактики рака. Он отметил, что микроскопические раковые клетки образуются постоянно, но они безвредны, так как иммунная система их сразу же уничтожает.