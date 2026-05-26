12:13, 26 мая 2026

Россиянка привезла на родину из Турции 300 украшений и стала правонарушительницей

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Федеральная таможенная служба

Россиянка отправилась на отдых в Турцию, приобрела там 300 украшений и стала правонарушительницей после прилета на родину. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Таможенники задержали туристку из Стамбула в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Женщина прошла «зеленый коридор» и не объяснила, зачем привезла с собой 80 браслетов, 65 пар сережек, 60 цепочек, по 25 колец и каффов и более 40 чокеров. В багаже она также имела материалы для изготовления украшений — все товары оказались незадекларированными.

Сотрудники надзорного ведомства приняли решение о возбуждении дела об административном правонарушении. Все изделия у россиянки забрали для проведения экспертизы, ей грозит штраф.

Ранее иностранку задержали в аэропорту за серебро в рюкзаке. 53-летнюю женщину остановили во время прохождения «зеленого коридора» в Шереметьево.

