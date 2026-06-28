Над Черным морем вновь заметили иностранный самолет-разведчик

ТАСС: Самолет-разведчик США вновь заметили над Черным морем

Самолет-разведчик США Bombardier Challenger 650 Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на авиадиспетчерские службы Европы.

«Борт, постоянно базирующийся в румынской Констанце, вновь работает над нейтральными водами Черного моря, совершая полеты с запада на восток акватории и обратно», — говорится в публикации.

Уточняется, что воздушное судно находится на высоте около 9,5 километра за пределами маршрутов, которые предназначенных для гражданских самолетов, и не входит в воздушное пространство прибрежных государств. Отмечается, что самолет-разведчик совершает полеты только в будние дни.

Ранее над Калининградской областью заметили британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Сообщается, что самолет сделал несколько кругов над Балтийским морем вдоль побережья Калининградской области, а также пролетел вдоль всей границы российского региона над территорией Литвы и Польши.