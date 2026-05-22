15:03, 22 мая 2026

Герой России назвал необходимый каждому казаку на СВО навык

Сергей Истомин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир 239-го гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, Герой России Иван Шиц заявил, что каждый казак должен уметь управлять беспилотниками. О необходимости этого навыка на специальной военной операции (СВО) он рассказал в беседе с НСН.

По его словам, роль беспилотников в современных боевых действиях стремительно растет. Дроны стали не просто средством разведки, но и эффективным инструментом нанесения ударов. «По сути, это новый инструмент ведения войны — не столько новый род войск или средство поражения, сколько инновационный способ доставки боеприпасов, который зарекомендовал себя с лучшей стороны», — подчеркнул Шиц.

Он отметил, что сейчас казачьи формирования все чаще принимают роль общевойсковых подразделений. В каждом полку организованы мастерские для ремонта и обслуживания беспилотников. Кроме того, сторонние организации проводят обучение операторов дронов. «У нас все лейтенанты — порядка 600 человек — прошли такое обучение и получили удостоверения операторов БПЛА», — сказал Герой России.

В декабре 2025 года в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин рассказал о большом числе граждан, которые хотят служить в войсках беспилотной авиации. По его словам, из-за этого Минобороны вынуждено объявлять конкурс. Позже ведомство отчиталось об организации работы по отбору граждан в войска беспилотных систем.

