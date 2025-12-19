Путин назвал число подписавших контракт с ВС России в 2025 году

Путин: В 2025 году контракт с ВС России подписали свыше 400 тысяч человек

В 2025 году контракт с Вооруженными силами (ВС) России подписали свыше 400 тысяч человек. Их число назвал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

По словам главы государства, с января контракт подписали около 410 тысяч бойцов. «А вот количество людей, которые хотят служить в новом созданном недавно роде войск беспилотной авиации, оно таково, что Министерство обороны вынуждено объявлять конкурс», — сказал он.

Темп укомплектования ВС России Путин оценил как хороший.

Ранее Путин подписал закон, который упрощает присвоение воинских званий для добровольцев специальной военной операции. Теперь для этого не потребуется проходить военные сборы. Нововведения затронут тех, кто минимум полгода состоял в добровольческих формированиях, но на данный момент находится в запасе.