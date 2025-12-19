Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 19 декабря 2025Россия

Путин назвал число подписавших контракт с ВС России в 2025 году

Путин: В 2025 году контракт с ВС России подписали свыше 400 тысяч человек
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

В 2025 году контракт с Вооруженными силами (ВС) России подписали свыше 400 тысяч человек. Их число назвал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

По словам главы государства, с января контракт подписали около 410 тысяч бойцов. «А вот количество людей, которые хотят служить в новом созданном недавно роде войск беспилотной авиации, оно таково, что Министерство обороны вынуждено объявлять конкурс», — сказал он.

Темп укомплектования ВС России Путин оценил как хороший.

Ранее Путин подписал закон, который упрощает присвоение воинских званий для добровольцев специальной военной операции. Теперь для этого не потребуется проходить военные сборы. Нововведения затронут тех, кто минимум полгода состоял в добровольческих формированиях, но на данный момент находится в запасе.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал способ защитить «украденные» российские активы

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Банк России понадеялся на продолжение снижения инфляции

    Москвичам пообещали Новый год как в кино

    Раскрыта реакция конкурента Сафонова на игру россиянина в стартовом составе ПСЖ

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok