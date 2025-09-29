Россия
15:43, 29 сентября 2025Россия

Путин упростил присвоение воинских званий для добровольцев СВО

Путин упростил присвоение воинских званий для добровольцев спецоперации
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает присвоение воинских званий для добровольцев специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из документа, добровольцы, находящиеся в запасе, смогут получать воинские звания без прохождения военных сборов. Нововведения затронут тех, кто минимум полгода состоял в добровольческих формированиях, но на данный момент находится в запасе.

Норма вступит в силу в течение десяти дней.

Ранее Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Он стартует 1 октября и продлится до 31 декабря.

