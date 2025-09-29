Путин упростил присвоение воинских званий для добровольцев СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает присвоение воинских званий для добровольцев специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Как следует из документа, добровольцы, находящиеся в запасе, смогут получать воинские звания без прохождения военных сборов. Нововведения затронут тех, кто минимум полгода состоял в добровольческих формированиях, но на данный момент находится в запасе.
Норма вступит в силу в течение десяти дней.
Ранее Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Он стартует 1 октября и продлится до 31 декабря.