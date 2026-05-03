Названа истинная причина вывода Трампом войск США из Германии

В ЕП заявили, что Трамп хочет показать средний палец, выводя войска США из ФРГ

К объявленному Соединенными Штатами выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии следует относиться серьезно. К такому выводу пришла председатель комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью журналу Der Spiegel.

Она считает, что так президент США Дональд Трамп хочет «показать средний палец» канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

«Это заслуживает серьезного внимания уже потому, что вывод войск, судя по всему, обусловлен не военно-стратегическими соображениями, а очевидным желанием президента США, попросту говоря, показать средний палец канцлеру Мерцу», — уточнила депутат.

Парламентарий при этом утверждает, что американские войска были размещены «не ради забавы». Этот шаг был обусловлен вопросами безопасности Штатов, добавила она.

Ранее сообщалось, что США могут обрушить систему безопасности Европы, если решат постепенно ослаблять свое военное присутствие на континенте. Европейские чиновники опасаются, что США будут выводить свое оружие раньше, чем Европа будет находить ему замену.

До этого стало известно, что США намерены пересмотреть планы по размещению батальона с дальнобойным вооружением в Германии в рамках запланированного сокращения своего военного присутствия в стране.