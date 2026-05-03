В Европе испугались «обрушения» своей безопасности из-за США

FT: США могут обрушить безопасность Европы

США могут обрушить систему безопасности Европы, если решат постепенно ослаблять свое военное присутствие на континенте. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Если [президент США Дональд] Трамп спонтанно выведет другие [оборонные] средства, то это может привести к крупным и опасным провалам в безопасности Европы на многие годы», — указано в сообщении.

Европейские чиновники опасаются, что США будут выводить свое оружие раньше, чем Европа будет находить ему замену. По данным издания, Пентагон не стал предоставлять НАТО подробный график отзыва из Европы оборонных средств, включая системы ПВО и ПРО.

Ранее стало известно, что США намерены пересмотреть планы по размещению батальона с дальнобойным вооружением в Германии в рамках запланированного сокращения своего военного присутствия в стране.