Вернувшийся с переговоров Вэнс рассказал о непреодолимом споре США и Ирана

NN: Вэнс считает разногласия между США и Ираном непреодолимыми

Существующий спор между Вашингтоном и Тегераном еще слишком велик, чтобы преодолеть возникшие разногласия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит издание News Nation.

Как отметил политик, пока сторонам не удалось достичь соглашения.

«Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо больше, чем плохая новость для США», — заявил Вэнс, общаясь с журналистами.

В свою очередь, Вэнс отказался от развернутых комментариев по итогам встречи, но напомнил, что ключевой целью Белого дома было и остается предотвращение разработки Ираном ядерного оружия.

Переговоры прошли в пакистанском Исламабаде и длились более 20 часов. Во время встречи не было сделано ни фотографий, ни видеозаписей. Высокопоставленные лица двух государств встретились лично впервые с 1979 года.

Ранее сообщалось, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс вернулся на родину после переговоров. Его борт сел на авиабазе Джойнт-Бейс Эндрюс. Чиновника называют одним из главных противников операции США в Иране среди окружения Дональда Трампа.